تعرف على كمية شحنات الوقود التي وصلت للجنوب الليبي

أخبار ليبيا 24

سيرت الإدارة العامة لعمليات المناطق “غ/ج” عمليات منطقة سبها، قافلة من شاحنات الوقود المتجهة إلى مناطق الجنوب بمشاركة دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي ووزارة الداخلية .

وقالت شركة البريقة على صفحتها على فيسبوك إن مستودع سبها النفطي قسم الأرصدة استلم كميات من الوقود، والديزل، و الغاز المسال .

وبينت الشركة أن الكميات المستلمة بلغت بالمتر المكعب “1.732” وقود البنزين، و”535″ وقود الديزل، و”80″ طن غاز مسال .

وناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع عمداء بلديات الجنوب، المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لمناطقهم، وذلك بحضور وزراء الداخلية اللواء خالد مازن، والمالية خالد المبروك، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير إدارة العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط، خالد أوهيبة.

وشدد الكوني على ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة البريقة، مطالبًا عمداء البلديات بالقيام بدورهم ومتابعة عمليات التوزيع من مستودع سبها النفطي إلى محطات الوقود لضمان وصوله إلى المواطنين.

أما وزير الداخلية، فأكد جاهزية الوزارة لمواصلة تأمين قوافل نقل الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي، الذي يوزع بدوره الوقود إلى المحطات بالتنسيق مع عمداء البلديات ومديريات الأمن في المناطق.