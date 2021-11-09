بعد تلويحه بالحرب .. المشري: هناك حملة دولية لتشويهنا

أخبار ليبيا 24 – خبر

نظم مجلس الدولة الاستشاري برئاسة “خالد المشري” وحضور كل من النائب الأول “مسعود عبيد” ورؤساء بعض اللجان بالمجلس، جلسة حوارية مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بحضور 59 ممثل عن الاتحادات المهنية، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال الجلسة الحوارية، توضيح وجهة نظر مجلس الدولة حول العملية الانتخابية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، إضافة إلى مناقشة القوانين الانتخابية والصعوبات التي تواجه الانتخابات.

حملة دولية

وأفاد بيان مجلس الدولة، بأن المشري، جدد التأكيد على أن المجلس من أكبر الداعمين للعملية الانتخابية على أسس قانونية ودستورية سليمة، كاشفا عن وجود حملة دولية لتشويه صورة المجلس وإظهاره على أنه من المعرقلين للعملية الانتخابية، وفق قوله.

وأبدى الاتحاد الوطني لعمال ليبيا خلال عديد الكلمات في الجلسة على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة، لتجنب الطعن في شرعيتها، وضمان قبول كل الأطراف بنتائجها.

الاستعانة بتركيا

ويأتي هذا اللقاء عقب اللقاء الأخير للمشري في برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” القطرية، وكشف خلاله عن أنه هو من كان وراء الاستعانة بتركيا لمواجهة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وقواته في ساحات المعركة.

وهدد القيادي الإخواني، باندلاع حرب في ليبيا بين الشرق والغرب في حال فوز حفتر بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقال المشري، إن “حفتر لن يكون رئيساً لليبيا ولو على جثث عشرات الآلاف من الليبيين إن لم يكن مئات الآلاف”.

انتقد

كما انتقد خالد المشري، مجلس النواب الليبي، مؤكداً أن القوانين التي يصدرها معيبة ويتم تفصيلها على مقاس خليفة حفتر، على حد قوله.

وأشار خالد المشري، إلى أن أي نتائج تترتب على هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها، زاعماً أنها تفتقد للمصداقية والقبول من طرف عموم أبناء الشعب الليبي، إذا تمت بالشروط الموضوعة حالياً.