النهر الصناعي يوضح حقيقة نضوب المياه الجوفية بمدن الواحات 

أخبارليبيا24

أوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الثلاثاء تأثير عمليات ضخ المياه في نضوب كميات المياه الجوفية بالمدن والواحات القريبة من المنابع.

وأضاف الجهاز أن الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية أثبتت وجود عدد من الخزانات الجوفية الضخمة في عمق الصحراء الليبية تحتوي على كميات كبيرة من المياه عالية الجودة بأحواض سرت، الكفرة، مرزق و الحمادة.

وأوضح الجهاز أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي أجريت أثبتت أن التوجه إلى استثمار الموارد المائية الجوفية بهذه الخزانات والأحواض الرسوبية هو أفضل خيار بالمقارنة مع بقية البدائل المتاحة لتأمين الإمداد المائي للدولة وبما يحافظ على البيئة وخاصة أن هذه الخزانات تبعد مئات الكيلومترات عن المناطق الآهلة بالسكان.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك تطالعنا بين الحين والآخر بعض التصريحات والآراء حول مساهمة هذا المشروع في تدهور ونضوب كميات المياه الجوفية بالمدن والواحات القريبة من منابعه.

وأكد الجهاز أن جميع الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية المتعاقبة ولعقود من الزمن أثبتت أن ليبيا تمتلك مخزون هائل من الموارد المائية تكفي لإمداد المشروع بشكل آمن ومحافظ على البيئة والنظام البيئي.

وأوضح أن فكرة استثمار الموارد المائية بهذه الأحواض لم تأتي مصادفة بل جاءت بعد دراسات علمية مبنية على بيانات دقيقة ساهمت في إعدادها بيوت خبرة رائدة في المجال.

وأفاد الجهاز أن النماذج الحاسوبية (Groundwater Modeling) التي تم تحديدها بعد انقضاء فترة ثلاثة عقود من الزمن على ضخ وتشغيل هذه الأحواض أثبتت دقة ونجاح الدراسات المبدئية والتي تم بناء على نتائجها الشروع في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي للحفاظ على البيئة.

وذكر الجهاز أن الدراسات المبدئية ارتكزت فكرة إنشاء المشروع على ضرورة المحافظة على المياه الجوفية بالخزانات السطحية المستغلة بالمناطق والواحات القريبة من منابع النهر.

وأضاف الجهاز أنه لتحقيق ذلك فقد تم استغلال الأحواض العميقة والتي في الغالب يفصل بينها وبين الأحواض الجوفية السطحية طبقات جيولوجية تمنع الاتصال الهيدروليكي ما بين الأحواض ما يعني عدم تأثر الأحواض السطحية بالمدن والواحات مطلقا.

وبين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر أن سلوك مستوى سطح الماء بالخزانات والأحواض الجوفية المغذية للنهر الصناعي يتم مراقبته وقياسه دوريًا وبشكل منتظم منذ بداية عمليات الضخ والتشغيل وحتى الآن والتي ناهزت ثلاثة عقود.

وأكد أن عمليات القياس والمتابعة الدقيقة أثبتت أن معدلات الهبوط تتوافق وبشكل كبير مع التوقعات المعدة للمشروع وفي أحيان كثيرة ثبت أن القياسات الحقلية والفعلية أفضل من التوقعات الحاسوبية.

ولفت الجهاز إلى أن الهبوط في مناسيب المياه الجوفية حدث في مناطق تتركز معظمها في وسط حقول الآبار ولم يسجل أي هبوط في مناسيب مستويات المياه في المناطق الواقعة بأطراف هذه الحقول.

وتساءل الجهاز :”كيف تتأثر المدن والواحات التي تبعد مسافات قد تصل إلى مئات الكيلومترات عن هذه المواقع”.

وأشار إلى أن دعم هذا المشروع بكل الطرق والوسائل سوف يساهم وبشكل فعال في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تأمين الإمداد المائي والكمي والنوعي للدولة ليضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.