المنفي والدبيبة.. لقاء لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر باريس

9 نوفمبر، 2021 10:21 م
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أخبارليبيا24_متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء بطرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لبحث أخر المستجدات السياسية الداخلية والخارجية.

وبحسب صفحة المجلس الرئاسي على الفيسبوك فقد ناقش اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولي.

وأوضح المجلس أنه تم خلال اللقاء مناقشة الاستعداد للمشاركة في مؤتمر باريس الذي يعقد بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

إلى ذلك التقى أيضا اليوم الثلاثاء عضو ملتقى الحوار السياسي النائب عبدالمطلب ثابت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب صفحة النائب عبد المطلب ثابت على الفيسبوك فقد بحث اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

وأوضح ثابت أنه تم أيضا مناقشة الاستعدادات للمشاركة في مؤتمر باريس الذي يعقد بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

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9 نوفمبر، 2021 10:21 م
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