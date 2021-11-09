الصحة في بنغازي تحتفل بإعادة افتتاح مركز الحدائق بعد صيانته وتطويره

أخبار ليبيا24

احتفلت، وزارة الصحة في بنغازي، بافتتاح المركز الصحي الحدائق، بعد الانتهاء من صيانته وتطويره وتجهيزه بأجهزة ومعدات حديثة.

وحضر الحفل، وزير الصحة بحكومة الوحدة، علي الزناتي، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، ناصر الكاديكي، وعدد من المسؤولين.

وذكرت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، أن الزناتي وجه الشكر والتقدير لإدارة المركز الصحي الحدائق على جهودهم الواضحة ومساهمتهم في إعادة الحياة لهذا المرفق الحيوي.

وأضافت، أن الكاديكي ذكر أن إعادة افتتاح المركز هو دعم لبرامج الرعاية الصحية الأولية في بنغازي.

وجه الكاديكي، الشكر لكل من ساهم في أعمال الصيانة والتجهيز.

وتتضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالمركز الصحي الحدائق برامج التثقيف الصحي، والأمومة والطفولة، والصحة المدرسية والتطعيمات.

كما يشتمل على عيادات للباطنة، وأمراض النساء، والأطفال، والجلدية، والأسنان، والتغذية، ومعمل للتحاليل الطبية، وغرفة إسعاف، وصيدلية.