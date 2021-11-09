الشاطر يعلق على مؤتمر باريس حول ليبيا 

أخبارليبيا24

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن الشاطر اليوم الثلاثاء مؤتمر باريس القادم تدخلًا سافرًا في شأن ليبي داخلي.

وأضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”حضور أي مسؤول أو طرف سياسي ليبي لهذا المؤتمر يعتبر اعترافا بالوصاية الدولية على ليبيا”.

وأكد عضو المجلس أن مقاطعة هذا المؤتمر واجب وطني ونضالي لتكريس السيادة الليبية ورفض الإملاءات الخارجية.

وينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في 12 نوفمبر قبل شهر من انتخابات عامة.

وذكّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. بأن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير، قال إن مؤتمر باريس يهدف إلى “إظهار دعمنا المستمر للعملية السياسية، لا سيما تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وعلى نطاق أوسع، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة الليبية”.