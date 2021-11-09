الزناتي: إعتمدنا خطط لتوطين العلاج بالداخل وإعادة الثقة فالطبيب الليبي

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إلتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء وزير الصحة بالحكومة علي الزناتي بطرابلس حيث استمع المنفي للإحاطة التي قدمها الوزير حول الوضع الصحي في ليبيا.

وأكد الوزير وجود حالة من الاستقرار النسبي نتيجة لانخفاظ تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا في جميع المناطق وأرجع ذلك لحملات منح اللقاح للمواطنين ودرجة الوعي لدى المواطنين لتجنب الإصابة بالفايروس.

وأوضح الوزير وجود مخزون من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مخازن الحلقة الباردة بجهاز الامداد الطبي يكفي لأشهر قادمة مشيرا لاستمرار الوزارة في دعم مراكز العزل بكل احتياجاتها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.

وأشاد الزناتي بالجهود التي يبذلها العاملون في مراكز العزل بكافة تخصصاتهم بتلبيتهم لنداء الواجب الإنساني لإنقاذ حياة المصابين بالفايروس.

وخلال الإحاطة أكد الزناتي اعتماده لعديد الخطط والبرامج التي تهدف لتوطين العلاج بالداخل وإعادة الثقة في الطبيب الليبي بدعم المستشفيات بالإمكانيات التي تؤهلها لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية لتقديم خدماتها للمرضى بالقرب من مقار سكانهم وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية والتعليمية.

وتابع الزناتي في إحاطته تكليف الوزارة لجان مختصة لمتابعة ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية لعلاج المرضى في الخارج وحث جهاز الامداد الطبي على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير احتياجات القطاع للعام 2022.

من جانبه أشاد المنفي بالجهود التي يبذلها قطاع الصحة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين مشددا على ضرورة منح مراكز العزل كافة الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بمهامها وصرف مستحقات العاملين بها ممن لبوا نداء الواجب الإنساني لمواجهة الفايروس.

ووجه المنفي بضرورة منح المستشفيات القروية بالمناطق الجنوبية كافة الإمكانيات بتوفير خدمات مكانية لتخفيف مشاق السفر من منطقة لأخرى لعلاج مرضاهم.