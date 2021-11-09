الدبيبة يتابع آخر مستجدات مشروع طريق باب قرقارش البحري

أخبار ليبيا 24

أطلع رئيس شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على آخر مستجدات مشروع طريق باب قرقارش البحري الممتد من جزيرة سوق الثلاثاء إلى معهد النفط ضمن برنامج عودة الحياة.

وأكد اسماعيل خلال اللقاء الذي عقد، الاثنين، إن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع طريق باب قرقارش البحري سيكون مع نهاية العام.

لافتا إلى أن هذه الطريق استراتيجية للتخفيف من المختنقات الحاصلة ببلدية طرابلس، وذلك من خلال فتح مسار على طريق البحر.

ويمتد الطريق من جزيرة سوق الثلاثاء إلى معهد النفط ضمن برنامج عودة الحياة الذي أطلقته الحكومة قبل أسابيع.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة الأشغال العامة طرابلس.

في حين شركة الخدمات العامة طرابلس مكلفة فتح المسارات.