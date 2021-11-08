يوسف العقوري يناقش مع نظيره الأوكراني عدد من الملفات بين البلدين

أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس الاحد في مقر البرلمان الأوكراني بالعاصمة كييف مع رئيس لجنة الخارجية والتعاون بالبرلمان الأوكراني ميروجكو أولكسندر عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأوضح العقوري خلال تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 أن اللقاء بحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا مؤكدا على قيام مجلس النواب بالاستحقاقات المناطة به في إعتماد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد العقوري على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مثمنا التضحيات التي بذلها الشعب الليبي والقوات المسلحة من أجل القضاء على الإرهاب وطرد الإرهابيين خارج البلاد .

كما تناول الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات فضلا عن تسهيل إجراءات السفر للمواطنين بين البلدين ورفع الحظر على سفر الأطباء والأطقم الصحية الأوكرانية إلى ليبيا والتعاون في المجال العلمي.

وصرح العقوري أن اللقاء تناول مذكرات التفاهم الخاصة بشأن التعاون بين أكاديمية هينادي للدراسات الدبلوماسية وكذلك مذكرة التفاهم الخاصة بإلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والموقعة بالأحرف الأولى في العام 2010 واستئناف عمل اللجنة الليبية الأوكرانية المشتركة العليا المتوقفة منذ عام 2010 .

واكد العقوري على ضرورة عودة سفارة أوكرانيا للعمل من العاصمة طرابلس وفتح قنصلية بمدينة بنغازي

مجددا المطالبة بمتابعة أعمال الصيانة الخاصة بالطائرة انتونوف AN100 – 124 المتواجدة لغرض الصيانة في أوكرانيا منذ عام 2010 م لضمان عودتها وفق التاريخ المحدد لذلك .

من جانبه أكد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الأوكراني حرص بلاده على التعاون مع ليبيا والقائم على المصالح المشتركة واهتمام بلاده بتعزيز التبادل الاقتصادي مع ليبيا بالنظر للفرص الكبيرة الموجودة في السوق الليبي.

واشار العقوري إلى أنه تم الأتفاق على مواصلة التنسيق وتشكيل لجنة للصداقة البرلمانية الليبية الأوكرانية من اجل متابعة الموضوعات المشتركة بين البلدين .