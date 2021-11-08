من يحق له الترشح لرئاسة ليبيا؟.. شخصيات بارزة في انتظار إعلانها الترشح

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فتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح لرئاسة ليبيا اعتبارا من اليوم الإثنين. وأعلن، رئيس المفوضية، عماد السائح، في مؤتمر صحفي الأحد، أن قبول طلبات الترشيح للانتخاب الرئاسية سيستمر الى غاية 22 نوفمبر الجاري.

وأكد السائح، أن قبول طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية سيقتصر على فروع المفوضية الثلاث بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.

شروط الترشح للرئاسة

وكشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن الشروط التي يجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية.

ويشترط للترشح للرئاسة، أن يكون المترشح مسلما ومن أبوين مسلمين، كما أنه يجب عليه إثبات عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.

ويشترط للترشح كذلك، ألا يكون صادرا بحق المرشح حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم إقرارا بذلك مرفقا بشهادة الحالة الجنائية.

ولا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل. وعلى المترشح أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، وهو الأمر ذاته لزوجته وأولاده القصّر.

ومن الشروط الواجب توفها في المترشح، ألا يقل عمره عن 35 عاماً عند ترشحه.

ولا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع.

وأيضًا يشترط على المترشح أن يُزكى من قبل 5000 ناخب على الأقل مسجلين بسجل الناخبين، وأن يودع بحساب المفوضية مبلغ 10 آلاف دينار ليبي.

وفي حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسميا عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق.

وعلى المترشح أن يكون لائقا صحيا، ويقدم تقريرا صحيا معتمدا بذلك.

وعلى المترشح أن يوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.

كما يجب أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، إضافة إلى تمتعه بكامل حقوقه المدنية.

أبرز المرشحين

ويتوقع أن تشتمل لائحة الانتخابات نحو الرئاسة قائمة طويلة من المرشحين.

وإلى الآن أعلنت عدة شخصيات سياسية ترشحها للانتخابات الرئاسية، من بينها مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي ورئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات عارف النايض، وكذلك عضو البرلمان عبد السلام نصية ورئيس حزب التجديد سليمان البيوضي.

كما أعلن، الفنان الكوميدي، حاتم الكور، ترشحه للانتخابات.

شخصيات بارزة ينتظر إعلان ترشحها

يأتي ذلك، بينما لم تعلن بعد شخصيات بارزة إعلان ترشحها بشكل رسمي لخوض الانتخابات الرئاسية، والتي من أبرزها القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ووزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وكذلك سيف الإسلام القذافي.