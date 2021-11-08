ليبيا تبدأ رحلة التحضير لمواجهتي الغابون وأنغولا 

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سيبدأ المنتخب الليبي الأول لكرة القدم اليوم الإثنين تجمعا في العاصمة الليبية طرابلس تحت إشراف الإسباني خافيير كليمنتي.

وسيضم التجمع قائمة اللاعبين التي وقع عليها الاختيار من الطاقم الفني والتي تضم 24 لاعبا.

ويأتي هذا التجمع استعدادا لمواجهتي الغابون وأنغولا في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات مونديال قطر 2022.

وسيباشر المناخب الليبي أول حصصه التدريبية مساء الإثنين، على أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية طرابلس.

وستغادر بعثة المنتخب الليبي صباح يوم التاسع من الشهر الجاري، إلى الغابون لمواجهة منتخبها في 12 من الشهر الجاري.

وسيعود المنتخب الليبي عقب مواجهة الغابون مباشرة إلى بنغازي في نفس ليلة المباراة، وسيجري تدريباته بملعب شهداء بنينا لفترة 3 أيام هي 15/14/13 من نوفمبر.

وسيلاقي منتخب ليبيا ضيفه الأنغولي بمدينة بنغازي، عصر 16 من نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات التأهل للمونديال.