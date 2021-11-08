النويري يدعو مجلس النواب لإتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في خطاب وجهه إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح ضرورة إتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات دون التقيد بشرط التخلي عن الوظيفة قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.

وقال النويري في خطابه الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخه منه ” إستلمنا مذكرة أعدت من 56 نائبا بشأن ضرورة إجراء تعديلات على المادة رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والتي قيدت الترشح للانتخابات بشروط يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للعملية الانتخابية ويفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في بلادنا التي تمر بمرحلة حساسة”.

وأوضح النويري أن تعديل مجلس النواب للقانون المشار إليه في 25/10/2021 إضاف شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح من 35- 40 عاما صدر قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع.

ولفت النويري في خطابه أن استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادر عن مجلس النواب بثلاثة أشهر ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية مشيرا أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى بذلك .

وتابع النويري ” نحن نستشعر المسؤولية القانونية والوطنية علينا جميعا وضمانا لسير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب وإن ما يثار من إشكاليات حول إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس وتحديدًا المادة 12 منه فإننا إزاء مسؤوليتنا التاريخية وانصياعا لإرادة شعبنا العظيم أصدرنا تلك القوانين”.

وأكد النويري أن القضاء الليبي المستقل والنزيه سيكون الفيصل فيما يقدم له من طعون بشأنها وتحقيقا لإرادة مجلس النواب التي انعكست في المذكرة المرفقة مؤكدا وحرصه على مزيد من التوافق حيال ما جاء في مذكرة أعضاء المجلس لإتاحة الفرص للجميع دون التقيد بنص المادة 12 وذلك من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها دون إقصاء والاختيار الأول والأخير للشعب .