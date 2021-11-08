السيسي وماكرون يبحثان استعدادات مؤتمر باريس بشأن ليبيا

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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأثنين هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستعدادات بشأن المؤتمر الدولى حول ليبيا المزمع عقده في باريس خلال الشهر الحالي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الاتصال تناول مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الشهر الجاري.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الفرنسي عبر عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس المصري بشأن القضية الليبية في ضوء تقديره للجهود الشخصية التي بذلها الرئيس المصري تجاه تسوية الأزمة الليبية والتي أكد ماكرون أنها عززت المسار السياسي لحل القضية وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري استعرض موقف بلاده الثابت من القضية الليبية والجهود القائمة لمصر في دفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

ونوه المتحدث إلى توافق الرئيسان على دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة.

وقال المتحدث إن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات خاصةً الاقتصادية والعسكرية بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية في إطار المشروعات التنموية المتنوعة خاصةً فيما يتعلق بتوطين الصناعة في مصر.



كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصةً تطورات الأوضاع في السودان حيث تم التوافق على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة في السودان على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السوداني ويحافظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية الحالية ومن ثم ضرورة قيام كل الأطراف السودانية الشقيقة بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.