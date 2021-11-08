ضبط 28 اعتداء على المسار الأوسط بمنظومة النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن النائب العام أصدر تعليماته بالتوجه إلى مكان الاعتداءات الواقعة على المسار الأوسط بـ منظومة النهر الصناعي والتي بلغ عددها 28 اعتداء.

وأوضح الساعدي في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء بناء على كتاب رئيس اللجنة الإدارية لمشروع النهر الصناعي.

وذلك لكثرة الاعتداءات التي وقعت علي المسار الأوسط والتي بلغ عددها 28 اعتداء.

ووجه النائب العام، الصديق الصور، بضرورة التوجه إلي مكان الاعتداءات ومعاينتها.

وذلك رفقة قوة إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس ومدير إدارة التحقيق بالإدارة إلى مدينة بني وليد مكان الاعتداءات لاستيفاء المعلومات المطلوبة.

وأوضح الساعدي، أنه خلال الجولة تمت صيانة الاعتداء رقم 28 والأخير,

وأيضا ردم الانجراف والهبوط الذي حصل علي الخط الناقل نتيجة تسرب المياه من صمامات الهواء بسبب الاعتداءات.

يذكر أن مسارات ومكونات الشبكة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تتعرض للاعتداءات المتكررة.

كما أن عمليات التخريب تحدث بشكل متعمد من قبل بعض المواطنين، دون معرفة السبب.

بالإضافة الى قيام بعض المواطنين بالاعتداء على المسارات للحصول على المياه بعمل وصلات غير شرعية.

الأمر الذي يتسبب في هدر كميات كبيرة من المياه، وإيقاف الضخ ، وأعطال تصل أحياناً لأيام من لإصلاحها.