العبار: نسعى لإنتاج أكثر من مليوني برميل يومياً خلال العام المقبل

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قال وكيل وزارة النفط رفعت محمد العبار إن ليبيا تسعى حالياً لاستعادة حصصها في أسواق النفط والغاز العالمية بعد عودة الهدوء والاستقرار في الإنتاج في ظل معدل إنتاج يومي يبلغ 1.215 مليون برميل في الوقت الحالي.

وأوضح العبار في حديث أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط ونشرته اليوم الأثنين أن ليبيا فقدت حصصاً بيعية كبيرة في السنوات السابقة وحرمت من مداخيل ضخمة جداً إلى جانب أن تأخر اعتماد الميزانيات للقطاع بسبب الخلافات السياسية كان سبباً في خسائر بمليارات الدينارات موضحاً أن نسبة استعادة حصص التصدير تتخطى 50 في المائة.

وقال العبار ” إن ليبيا جزء من العالم وعضو بمنظمة أوبك وتتعاون بشكل دائم مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة وتسعى لتكون جزءاً من حل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار الذي يؤثر على المنتجين على المدى الطويل حتى لو كانت الأسعار تتعافي” .

وأشار العبار إلى أن ليبيا تستهدف إنتاج أكثر من مليوني برميل يومياً خلال العام المقبل و4 ملايين برميل يومياً في عام 2025 غير أنه توقف أمام مشكلة التمويل الذي يراها التحدي الأكبر أمام قطاع النفط الليبي.

وأشار العبار أن هذه المستهدفات تحتاج إلى إنفاق نحو 12 مليار دولار في عمليات التطوير والصيانة والتأهيل

وأرجع السبب في تأخر أعمال الصيانة اللازمة وتأخير تحقيق المستهدفات لرفع معدلات الإنتاج والاستفادة من جهود واتفاق أوبك بلس في ضعف التمويل.

ولفت العبار إلى أن أبرز التحديات في قطاع النفط الليبي حالياً يتمثل في الحصول على تمويل يضمن سداد الديون المتراكمة على القطاع وتنفيذ أعمال الصيانة والخطط التطويرية، لبلوغ المستهدفات من الإنتاج.

وأضاف العبار نعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تطوير إنتاجية الحقول ووضع خطط بشكل دوري لإعادة الحقول المتضررة للعمل والحفاظ على استقرار الصادرات.

وكشف العبار في حديثه للشرق الأوسط عن توجه الوزارة إلى عقد مؤتمرات دولية للنفط والغاز خلال الفترة المقبلة في مدينة طرابلس وولاية تكساس الأميركية لجذب استثمارات أجنبية لقطاع النفط الليبي.

ونوه العبار إلى أن الوزارة تبذل مساعي كبيرة من أجل تذليل العقبات وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تساهم في تمكين الاستقرار بالبلاد وتعزيز جهود قطاع النفط والغاز لتحقيق المستهدفات من الإنتاج وتطوير الاحتياطيات وخلق فرص عمل لمزيد من العمالة.

العبار أكد طموح الوزارة إلى تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المؤتمرات التي سوف تعزز من فرص الاستثمار لشركائنا من أوروبا وكذلك أميركا وبريطانيا.

وختم العبار حديثه موضحا أن هدف الوزارة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات أمامها أمر مهم جداً ما يسرع من وتيرة العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير القطع الاستكشافية غير المطورة وإعادة الرفع من قدرات محطات النفط والمعدات السطحية المتهالكة بسبب ضعف التمويل.