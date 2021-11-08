خلافات الحكومة الليبية تستعر.. إنشاء حكومة موازية في بنغازي بين مؤيد ورافض

أخبار ليبيا 24

بعد أن دبت الخلافات داخل حكومة الوحدة الوطنية، وبلغت المشاحنات بين رئيسها، عبد الحميد الدبيبة، ونائبه الأول حسين اعطية القطراني، أشدها أصبح هناك تهديد بحدوث شرخ وانقسام فيها.

وأصبحت تطفو على السطح تساؤلات حول إمكانية إنشاء حكومة موازية في بنغازي.

توسع الصراع داخل الحكومة

ويأتي ذلك بعد توسع الصراع داخل الحكومة حول الصلاحيات وحقوق الأقاليم ومركزية المؤسسات، وشن اعطية هجوما حادا على الدبيبة.

أخبار ليبيا 24 نشرت استطلاعا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت من خلاله سؤالا لجمهورها حول إمكانية إنشاء حكومة موازية في بنغازي أم لا؟.

الأوامر تصدر من باريس والبيت والأبيض

ويقول نوري أنه لن تكون هناك حكومة موازية في الشرق، مرجعا ذلك إلى أن ليبيا تحت الوصاية من 2011.

مشيرا أن الأوامر تصدر من باريس والبيت الأبيض، أما هذه النماذج عبار عن دمى تُسير فيها الدول المسيطرة على الشأن الليبي.

علي قال أن ذلك بداية النعرة القبلية وبداية التقسيم، مشيرا أن استحداث حكومة في الشرق سيتسبب في مشاكل في إقامة الانتخابات.

من جانبه رأى الجديد أن “كل من يفكر في حكومة موازية في هذا الوقت غير سوي ولا يريد للوطن الخير أبدا”.

يريدون الكراسي ولا فائدة منهم

فتحي الشريف قال، “أنهم مرضى يريدون الكراسي، ولا فائدة منهم”، مشيرا أن هناك حكومة مستقلة كانت في الشرق ولم تعمل شيء.

من جانبه قال المهدي السليماني، “لا القطراني أكبر من ذلك وشخصية متميزة ووطنيه نسأل الله أن يجازيه كل خير”.

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