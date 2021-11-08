بعد الحادث.. ترافيس سكوت يرد أموال حفلته الأخيرة للحاضرين

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كشفت صحيفة فاريتي الأمريكية عن قيام النجم العالمي ترافيس سكوت برد أموال الحاضرين في حفلته الأخيرة Astroworld التي خلفت 8 قتلى تتراوح أعمارهم بين 14 و27 عامًا ومئات المصابين بسبب تدافع الجمهور للظهور في الصفوف الأمامية للحفل.

وقالت الصحيفة إن النجم العالمي ترافيس سكوت رد جميع أموال الحاضرين في حفلته الأخيرة Astroworld بالإضافة إلى إلغائه حفلته القادمة في عطلة نهاية الأسبوع Day N Vegas Festival.

وكانت مصادر فى جهات أمنية أمريكية قد كشفت عن أنه تم رفع دعوى قضائية ضد ترافيس سكوت والشركات المنظمة لمهرجان Astroworld بعد وفاة 8 أشخاص وإصابة عدد كبير من الجمهور فى الحفل الذى نظم فى هيوستن، ليلة الجمعة الماضية.

وأفادت المصادر بأن أحد الحاضرين الذي أصيب خلال المهرجان رفع دعوى قضائية ضد مغني الراب والمنتج ترافيس سكوت الذي كان منظمًا لمهرجان أستروورلد وكذلك شركة الترفيه Live Nation والشركة المروجة للحفل Scoremore وغيرهم من المشاركين في الحدث وبحسب الدعوى المرفوعة في مقاطعة هاريس بولاية تكساس فإن المدعي مانويل سوزا تعرض لإصابات جسدية خطيرة عندما أطاح به الحشد غير المنضبط في الحفلة الموسيقية.