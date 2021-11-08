تبون: التجاذبات في الأزمة الليبية سببها التدخلات الأجنبية

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إن الأزمة الليبية، ما زالت تشهد تجاذباتٍ بسبب التدخلات الأجنبية، مشيراً إلى أن منطقة الساحل الأفريقي عرفت تهديدات الجريمة المنظمة والإرهاب.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الجزائري أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية بالجزائر.

وقال تبون، “أن تقوية الاتحاد الأفريقي وإبعاده عما وصفها مناورات ومحاولات خبيثة تستهدف وحدة صف الاتحاد”.

مشيرا “أنها ستكون ضمن أولويات عمل الجزائر الدبلوماسي”، في إشارةٍ منه للخلاف بين بلاده والمغرب بشأن الصحراء الغربية.

وأعلن تبون، عن احتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة في مارس 2022.

مشيرا أنها ستدرس تقيد الدول بمبادرة السلام العربية، إلى جانب إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية لمواجهة تحديات المنطقة.