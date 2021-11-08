بعد فشل الاتفاق مع “السنفاز” .. خليج سرت يتجه إلى التونسي “الزواغي”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف مصدر من نادي خليج سرت لوكالة أخبار ليبيا 24 أن إدارة النادي في مفاوضات جادة مع المدرب التونسي “محمد كريم الزواغي”، وذلك للإشراف على فريق الكرة بالنادي .

وسبق للمدرب التونسي “محمد كريم الزواغي” خوض تجربة تدريبية مع مجموعة من الفرق العربية منها العروبة السعودي وأولمبيك خريبكة المغربي إلى جانب مدير كرة في أكاديمية النجم الرياضي الساحلي، ومساعد مدرب في شباب أطلس خنيفرة المغربي والأولمبي الليبي الموسم الماضي .

وفشلت مفاوضات أدارة خليج سرت للتعاقد مع المدرب الوطني أحمد السنفاز في الأمتار الاخيرة بسبب عدم التفاهم في الامور المالية .

وكان مدرب الفريق المهدي بوشاح قد قدم استقالته رسميا بسبب عدم التفاهم مع إدارة النادي، خاصةً فيما يتعلق بعدد من الطلبات .

ويسعى نادي خليج سرت للتعاقد مع مدرب لقيادة الفريق الأول بالنادي خاصة مع قرب انطلاق الدوري الليبي المنتظر إقامته في 21 من نوفمبر الجاري .