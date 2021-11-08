انتشال المزيد من الرفات من مقابر في ترهونة

أخبارليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم الهيئة العامّة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري انتشال رفات 6 جثث مجهولة الهوية من مقابر جديدة بترهونة.

وقال الجعفري لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، إن الجثث تم انتشالها من منطقة العبدلي بطريق ترهونة.

وأوضح الناطق أن جثتين اثنين كانتا في مقبرتين فرديتين، والأربعة جثث الأخرى في مقبرة جماعية.

وأفاد الجعفري، أن الهيئة تتعامل مع كافة البلاغات الواردة بكل جدية، للبحث على المفقودين والتعرف عليهم.

وأشار الناطق إلى أن هذه الجثث التي تم انتشالها من مقابر تم اكتشافها أمس الأحد.