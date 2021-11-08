المفوضية الأوروبية تُعلق على قرار إيقاف المنقوش عن العمل

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علق المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، على قرار إيقاف وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

وبحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، وصف ستانو، المرحلة التي تمر بها ليبيا بالحاسمة.

داعيا كافة الأطراف للوحدة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية، “لقد تابعنا الاعلان عن إيقاف وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل”.

مشيرا أنه “في الوقت الحالي لا يسعنا إلا أن نذكر بأن المرحلة حاسمة بالنسبة لليبيا”.

وأوضح إن “ليبيا تُجري استعدادات لتنظيم للانتخابات، لذلك يجب على جميع الأطراف الليبية أن تعمل بوحدة من أجل نجاحها لأن هذا جزء مهم للغاية في مسار محاولة التوصل إلى حل سلمي للوضع في البلاد”.

وكان قد أعلن المجلس الرئاسي إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وفتح تحقيق معها لعدم التنسيق معه في السياسات الخارجية، إثر تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن لوكربي.