الكوني يصل الجزائر تلبية لدعوة من الرئيس تبون

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وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الإثنين إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وذلك لبحث العديد من الملفات بين البلدين.

وقالت صفحة المجلس الرئاسي على الفيسبوك إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار التشاور المستمر بين قيادات البلدين.

واستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين رئيس البرلمان الجزائري أبو غالي إبراهيم وعدد من أعضاء السفارة الليبية لدى الجزائر.

ومن المنتظر أن يلتقي الكوني خلال هذه الزيارة الرئيس تبون للتباحث حول نتائج جولته الإقليمية لدول الجوار الشهر الماضي التي شملت كل من السودان وتشاد والنيجر للتأكيد على دور الجزائر الفاعل في نجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والحد من الهجرة غير الشرعيةوالعمل على ضمان استقرار دول المنطقة.