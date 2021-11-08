العبّار متخوف من ألا تكون الانتخابات كفيلة بعودة الاستقرار لليبيا

8 نوفمبر، 2021 12:54 م
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العبار: أخشى أن إسقاط الورقة بالصندوق لن يكون وحده كافيا لتحقيق الأمن

أخبار ليبيا24

تحوّف، عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالرحمن العبار، من ألا تؤدي الانتخابات، إلى تحقيق الاستقرار وإنهاء الانقسام في ليبيا.

مخاوف العبار

وكتب العبار، على تويتر، “أخشى أن إسقاط الورقة بالصندوق لن يكون وحده كافيا لتحقيق الأمن والاستقرار وأنهاء الانقسام في ليبيا”.

بدء الترشح للانتخابات

وتبدأ اليوم الإثنين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

السايح يعلن البدء في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والبرلمانية و توزيع بطاقة الناخب
السايح يعلن البدء في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والبرلمانية و توزيع بطاقة الناخب

 

وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، في حين ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر.

وبشكل نسبي تحسنت الأوضاع الأمنية في ليبيا مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

ويأمل الليبيون في أن تكون الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر بداية ولادة الدولة الليبية الجديدة وإنهاء الانقسام وعودة الاستقرار.

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8 نوفمبر، 2021 12:54 م
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