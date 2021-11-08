الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري يعلق على تسعير وزارة الاقتصاد لبعض السلع 

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أبدى الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة بنغازي عطية الفيتوري رأيه حول تسعير وزارة الاقتصاد لبعض السلع الأساسية.

وقال الفيتوري عبر حسابه على “فيسبوك” تفاجأت من ارتفاع الأسعار الرسمية لبيع السلع للمستهلك بحسب وزارة الاقتصاد

وتابع الخبير الاقتصادي :”الحكومة أو تحديدا صندوق موازنة الأسعار كان يستورد معظم هذه السلع ويتم بيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية وبعضها مدعوم بنسبة لا تتعدى مابين 25% إلى 50% من السعر”.

واستطرد الفيتوري :”لكن الأسعار الجديدة ترتفع بثلاثة أو أربعة أضعاف في بعض السلع مثلا: كيلو الأرز من الصندوق 1.5 دينار من الجمعية 1.75 دينار السعر الجديد 3.75 دينار. كيلو الدقيق من الصندوق 0.4 دينار من الجمعية 0.5 دينار السعر الجديد 2.0 دينار. شيشة الزيت من الصندوق 2.25 دينار من الجمعية 2.5 دينار، السعر الجديد 7.45 دينار. علبة الطماطم من الصندوق 0.75 دينار من الجمعية 1 دينار السعر الجديد 2.75″.

وذكر الخبير الاقتصادي :”هذه الأسعار ربما تفوق الأسعار التي يعرضها التجار في أسواق الجملة التي يتسوق منها كثير من المستهلكين”.

وأفاد الفيتوري :”وبالتالي فإن وزارة الاقتصاد تشجع التجار على رفع الأسعار بدلا من خفض الأسعار أو تجميدها على الأقل”.

وأكد بالقول :”هذه الأسعار المعروضة هي الأسعار التجارية ولا يوجد بها أي دعم من الحكومة بل نعتقد أن هذه الأسعار مبالغ فيها من قبل الحكومة ولا نعرف ما هو السبب”.

ويضيف الخبير الاقتصادي:”من ناحية أخرى أين الدعم النقدي الذي كان يتحدث عنه البعض والذي تقوم بدفعه الحكومة لهؤلاء المستهلكين. الدعم كان يمثل دخل عيني للأسرة والآن حرمت من هذا الدخل”.

وختم الفيتوري منشوره :”نحن نعلم أن حوالي 40% من دخل الأسرة ينفق على السلع الغذائية. فكيف سيتصرف رب الأسرة المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر بمرتب شهري لا يزيد عن ألف دينار”.