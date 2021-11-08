البدء في توزيع بطاقة الناخب بجميع المراكز الانتخابية في ليبيا

أخبار ليبيا24

تبدأ، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، في توزيع بطاقة الناخب بكل المراكز الانتخابية المعتمدة.

وأكدت المفوضية، على أن موظفيها في كامل جهوزيتهم واستعداداتهم لتسليم البطاقات طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

وأوضحت المفوضية، أن تسليم البطاقات يبدأ من الساعة 14 ظهراً وحتى الساعة 18 مساءً.

وشددت المفوضية على أن تسليم البطاقات يكون بالحضور الشخصي.

وأعلنت المفوضية يوم 2 نوفمبر الجاري عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب واستلمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.