الإخوان يطالبون برفع قضية لوقف العمل بالمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس

أخبار ليبيا24

تشرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الإثنين في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، في حين ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر.

وأكد السايح عن اكتمال التعديلات التي طلبتها المفوضية من مجلس النواب.

كما أكد أن المفوضية لم تتسلم تعديلا للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس من مجلس النواب، والتي التي تشترط على كل مرشح التوقف عن وظيفته العامة قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

وعدم تعديل هذه الفقرة يعني عدم السماح لشخصيات سياسية في المشهد الحالي كرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بتقديم طلبات الترشح للانتخابات المقبلة.

الإخوان يطالبون بوقف المادة 12

هذا التمسك من قبل مجلس النواب بعدم تعديل المادة 12 أثار حفيظة عدد من الشخصيات خاصة تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي تعليق حول ذلك، طالب القيادة بجماعة الإخوان المسلمين وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالرزاق العرادي، اليوم الإثنين، برفع قضية لوقف العمل بالفقرة.

واعتبر العرادي، في سلسلة تغريدات على تويتر، أن هذه الفقرة صارت قانونا بالقانون رقم 3 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2021 وهو تعديل للقانون رقم 1 لسنة 2021.

المطلوب رفع قضية لوقف العمل بالفقرة 12 من المادة 4 من لائحة تسجيل المترشحين لانتخابات رئيس الدولة الصادرة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بقرارها رقم 73 لسنة 2021 بشأن اعتماد اللائحة وذلك: pic.twitter.com/malZFvTEpd — Abdulrazag Elaradi (@AElaradi) November 8, 2021

وقال عضو جماعة الإخوان، إن هذه الفقرة مستحيلة التحقيق، بالنظر إلى أن الفترة ما بين صدور القانون رقم 3 ويوم الانتخابات هي أقل من ثلاثة أشهر.

وزعم العرادي، أن هذه الفقرة تتضارب مع المادة 16 والمادة 31 والتي نصت على أن تحديد يوم الانتخابات يتم باقتراح من المفوضية.