إرسال فريق تقصي عن الملاريا في الجفرة

أخبار ليبيا24

أرسل، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فريقا من إدارة الأمراض المشتركة بالمركز وفريق الرصد والاستجابة السريعة، الأحد، إلى في منطقة الجفرة للتأكد من وجود ناقل لطفيل الملاريا.

وأكد المركز، أن فريق رصد الملاريا واصل لوقت متأخر من الليل نصب المصائد الضوئية الخاصة بجمع البعوض. وذلك من أجل التعرف عل وجود الناقل لطفيل الملاريا بعوضة (الأنوفوليس) في المنطقة لأخد التدابير اللازمة لضمان عدم انتقال العدوى.

وأضاف، أن فريق التحقيق الوبائي سيحرص على أن تجمع عينات من البعوض في كل الأماكن التي قام بزيارتها أحد المصابين في المنطقة.

وذكر، أنه كما سيتم جمع عينات من يرقات البعوض ودراستها وتحديد أنواعها بمختبر أبحاث الطفيليات ونواقل الأمراض بالمركز.

وقبل أيام رصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أول حالة مصابة هذا العام داخل ليبيا، لمواطن من الجفرة.

وتعرض المصاب لوعكة صحية قبل أيام وقد شُخصت حالته على أنه مصاب بمرض الملاريا.

وأكد، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن البعوضة الناقلة تحتاج إلى مكان رطب به مياه عذبة، لافتًا إلى أن الملاريا لا يقتصر انتقالها على لسعات البعوض فقط، بل ينتقل أيضا عن طريق الأشخاص من خلال استخدام الإبر والأشياء الحادة الملوثة.

أعراض الملاريا

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الملاريا مرض فتاك تسبّبه طفيليات تنتقل بين البشر بواسطة لدغات أجناس حشرات بعوض الأنوفيلس الحاملة لعدواه، وهو مرض يمكن الوقاية منه والشفاء منه.

والملاريا، كما تعرفها منظمة الصحة العالمية، هي مرض حموي حاد، عادة ما تظهر أعراضه على الأفراد الذين ليس لديهم مناعة ضده.

وأوضحت أن الأعراض تظهر في غضون فترة تتراوح بين 10 أيام و15 يوما عقب تعرضهم للدغة بعوضة حاملة لعدوى المرض.

وأضافت، قد تكون أولى أعراضه خفيفة (الحمى والصداع والارتعاد) ويصعب عزوها إلى الملاريا، ويمكن أن تتطور الملاريا المنجلية إذا لم تعالج في غضون 24 ساعة، إلى اعتلال وخيم غالبا ما يودي بحياة المصاب به.

الوقاية من الملاريا

وقدّم، مركز مكافحة الأمراض نصائح للوقاية من المرض، من بينها تناول العلاج الوقائي “مِفْلوكوين”. وتجنب لسعات البعوض بارتداء الملابس الطويلة التي تغطي الجسم قدر الإمكان واستخدام مرهم طارد للحشرات. كما نصح المركز باستخدام الناموسيات داخل المنازل وخلال النوم.

ومن النصائح، التي يجب اتباعها للوقاية من لسعات البعوض، التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب عند البقاء في الداخل.

كما أنه ينصح برش المباني وكذلك الملابس بالمبيدات الحشرية.