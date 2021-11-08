أبرز نقاط لقاء بوجواري والسفير المالطي في بنغازي 

أخبارليبيا24

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الإثنين. مع سفير دولة مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المالطية في بنغازي.

واستعرض بوجواري وصليبا خلال اللقاء في مقر البلدية بحضور القُنصل العام ساندروم اقرو تهيئة الظروف لعودة الشركات المالطية للعمل في مدينة بنغازي.

وناقش عميد البلدية والسفير المالطي التنسيق بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين.

وبحث خلال الاجتماع. التنسيق المُباشر مع غُرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي لإمكانية ترتيب لقاء لعدد من رجال الأعمال المالطيين مع رجال الأعمال في مدينة بنغازي. والتعاون في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية وإعادة الإعمار.

وأكد بوجواري حرصه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة حيال فتح القنصلية المالطية في بنغازي بما يخدم المصلحة العامة.

ومن جهته، أبدى صليبا حرصه على تحقيق بداية فعلية في المواضيع ذات الاهتمام المُشترك التي تم النقاش بشأنها وحرص دولة مالطا على التعاون في مُختلف المجالات.