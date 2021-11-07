3 حالات وفاة بفيروس كورونا في الواحات خلال أسبوع

7 نوفمبر، 2021 7:58 م
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فيروس كورونا
كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة خلال الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع.

 وأوضحت اللجنة أن حالات الوفاة الثلاثة من بينها حالتا وفاة لرجل وامرأة في جالو ورجل واحد في أوجلة.

وقالت اللجنة أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج بمركز العزل الصحي بالواحات، 9 حالات من بينها 4 نساء و5 رجال، خرج منهم اليوم رجل بعد تعافيه، ودخلت حالة جديدة إلى المركز لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وجدَّدت اللجنة مناشدتها لأهالي الواحات بضرورة التعامل مع المرض بجدية وحرص.

محذرة من التأخر عن الذهاب إلى الطبيب المختص للفحص وطلب الاستشارة عند الاشتباه في الإصابة.

واعتبرت اللجنة أن التقاعس عن ذلك فعل غير إنساني.

داعية كل من يشعر بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه إلى ضرورة الإسراع في طلب النصيحة الطبية.

 

7 نوفمبر، 2021 7:58 م
12

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