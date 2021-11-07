أندية الجنوب: وزارة الرياضة أخلت بوعوها بشأن إنشاء الملاعب

أخبار ليبيا 24_خاص

قال على محمد بوقراص عضو رابطة أندية الجنوب إن وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية أخلت بوعودها للمنطقة الجنوبية من حيث إنشاء الملاعب والصالات الرياضية أسوة بباقي المناطق في ليبيا.

واضاف بوقراص في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن أندية المنطقة الجنوبية تنادت وأصدرت بيانا وحددوا فيه مطالبهم المشروعة.

وقال بوقراص ” إن الناطق الرسمي باسم وزارة الرياضة قال كلام مغلوط ومنافي للحقيقة وتم الرد عليه وتفنيد كل الخرافات التي ذكرها “.

وتابع قريبا سيكون لنا لقاء مع المهندس عبدالحميد ادبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية من اجل تنفيذ مطالب أنديتنا في الجنوب.