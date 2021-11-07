نفي.. هكذا ردت المنقوش على تصريحات منسوبة إليها بعد إيقافها من قبل الرئاسي

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فندت، وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، صحة ما نسب إليها بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المنقوش، في بيان للخارجية، إنها تنفي بشكل قطعي ذكرها لـ أبوعجيلة مسعود، خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية.

وذكرت، أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

وأضافت، أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

أتى هذا النفي، بعدما قرر المجلس الرئاسي إيقافها عن العمل احتياطيا والتحقيق معها بشأن عدم التنسيق معه في القضايا الخارجية.

وقرر الرئاسي، منع المنقوش من السفر والتحقيق معها فيما نسب إليها من مخالفات إدارية، على حد القرار.

وأوضح، أن المخالفات تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق معه.

وشكّل، المجلس الرئاسي، لجنة للتحقيق مع المنقوش، برئاسة نائب المجلس عبدالله اللافي، وعضوية كل عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب.

وطالب المجلس، اللجنة بتقديم تقريرا حول نتائج التحقيق مع المنقوش في أجل أقصاه 14 يوما.