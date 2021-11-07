منتصبة لـ 200 عام.. نخلة “الفريدغا” بواحة الجغبوب ماذا تعرف عنها؟

أخبار ليبيا 24

يعتبر متوسط عمر النخيل 100 عام، اليوم تأخذكم أخبار ليبيا 24، إلى قصة واحة الجغبوب حيث تزين نخلة “الفريدغا” واحتها منذ 200 عام.

الكثير من سكان ليبيا لا يعرفون نخلة “الفريدغا” الموجودة في واحة الجغبوب الواقعة بحوالي 286 كم جنوب طبرق.

نخلة وحيدة معزولة

وهي نخلة وحيدة معزولة عن باقي النخيل جنوب الجغبوب بحوالي 17 كيلو متر في واحة صغيرة اسمها “الفريدغا”.

وتنتصب النخلة بشكل ملتوي حيث يشبهها البعض بـ علامة الاستفاهم.

السيدة المنحنية لتغسل شعرها بأشعة الشمس

في حين يشبهها البعض الأخر بـ السيدة المنحنية لتغسل شعرها بأشعة الشمس.

أغلب زوار واحة الجغبوب يقومون بزيارة النخلة رغم أن الوصول إليها صعب ولا يعرفه إلا السكان المحليين للواحة ويصعب الوصول إليها إلا عبر سيارات الدفع الرباعي.

وأرجع بعض السكان المحليين أن سبب اعوجاج النخلة بطريقة ملتوية يرجع لإصابتها بمرض فسيولوجي.

في حين يرى آخرون أن ذلك بسبب التغير الدائم لاتجاه الرياح في المكان المنتصبة فيه.

لتبقى نخلة الفريديغا أكبر علامة استفاهم تختلج عقول زوارها الذين يتعجبون لأسباب التوائها بهذه الطريقة.

يذكر أن واحة الجغبوب هي فرع بلدي تابع لبلدية طبرق وتبعد جنوباً عن طبرق 280 كيلو متر ويمتاز أهلها بالطيبة والكرم.