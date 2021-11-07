الكوني يجتمع مع عمداء بلديات الجنوب ويناقش وصول الوقود وغاز الطهي

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ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في اجتماع عقده صباح اليوم الأحد مع عمداء بلديات الجنوب المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لمناطقهم مشددا على ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة البريقة.

وطالب الكوني عمداء البلديات القيام بدورهم لمتابعة عمليات التوزيع من مستودع سبها النفطي إلى محطات الوفد لضمان وصوله إلى المواطنين.

الأجتماع كان بحضو وزراء كل من الداخلية اللواء خالد مازن والمالية الدكتور خالد المبروك والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إضافة لمدير إدارة العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط خالد أوهيبة.

وأوضح وزير الداخلية جاهزية إدارة الدعم المركزي لتأمين قوافل نقل الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي حيث سيتم توزيع الوقود على المحطات بالتنسيق مع عمداء البلديات ومديرات الأمن في المناطق.

وأعلن مدير العمليات بشركة البريقة إنطلاق قافلة صباح غدا الإثنين تضم عدد (50) شاحنة وقود تحمل مليون وستمائة ألف لتر وغاز الطهي من مستودع مصراتة بواقع قافلتين كل أسبوع وأكد الاستمرار في عملية التوزيع دون توقف بما يكفي احتياجات الجنوب.

هذا وطالب عمدا البلديات بضرورة زيادة الكميات المخصصة لمناطقهم لعدم كفاية الكميات الحالية الأمر الذي يسبب في استمرار أزمة الوقود مؤكدين على ضرورة حلحلة الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين في عديد المجالات، لاسيما القطاع الصحي.

وأشادت وزيرة الشؤون الاجتماعيةبالجهود التي يبذلها عمداء البلديات للمطالبة بتوفير احتياجات مناطقهم والعمل على خلق تنمية مكانية لضمان استقرار الجنوب.

ونوه الكوني إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة توزيع كميات الوقود على المحطات بالبلديات بالتنسيق مع شركات التسويق التابعة لوزارة الاقتصاد.