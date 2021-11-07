وزارة الصحة تدعم مستشفى الهواري بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي

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أكدت وزارة الصحة اليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك على دعمها لمستشفى الهواري العام بنغازي بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي.

وقالت الوزارة أن المصنع يأتي في إطار حرص وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على تأمين إمدادات كافية من الأكسجين الطبي للمستشفيات العامة والقروية والتخصصية.

وكانت وزارة الصحة قد وردت أمس السبت مصنع لإنتاج الأكسجين الطبي لمستشفى درج القروي.

وأوضحت عبر صفحتها بالفيسبوك أن المصنع تم توريده من دولة ألمانيا وتم تصميمه للعمل على مدار 24 ساعة ويبلغ معدل التعبئة الخارجية اليومي 40 اسطوانة فيما تبلغ سعة الانتاج من 10 إلى 20 متر مكعب من الأكسجين لكل ساعة.

استمرار التطعيمات

إلى ذلك أكدت وزارة الصحة أمس السبت أستمرار حملة التطعيمات ضد فايروس كورونا في مجمع التعطيمات بالمدينة الرياضية بنغازي

وأوضحت الوزارة أنه تم تحصين 2053 لجميع المواطنين الليبيين والمقيميين فوق سن الثامنة عشر باللقاحات المضادة.

كما نوهت الوزارة اليوم الأحد على استمرار تحصين الأطفال وفق جدول التطعيمات الوطني داخل المراكز الصحية بمدينة سرت .