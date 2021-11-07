الوحدة الأولى من محطة طبرق الغازية ستدخل العمل في هذا الموعد

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير موقع مشروع محطة طبرق الغازية، عبدالباسسط العوامي، عن موعد دخول المحطة للعمل لحل بعض مشاكل الكهرباء في ليبيا.

مشيرا أنها ستدخل للعمل في شهر مارس من العام المقبل.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أكد العوامي، أن أعمال القواعد الخرسانية للوحدة الأولى تتواصل من الشركة المنفذة ميتكا اليونانية.

القواعد الخرسانية من أهم المراحل

وأشار العوامي أن المرحلة الأولى للقواعد الخرسانية تعتبر من أهم المراحل لوضع التوربينة الأولى.

وأكد العوامي أن وضع الوحدة الأولى على القواعد الخرسانية سيتم في شهر نوفمبر الجاري.

لافتا إلى أن الشركة اليونانية المنفذة تعاني بعض العوائق المالية لدى الدولة خاصة العملة المحلية.

موعد العمل والقدرة الإنتاجية للوحدة الأولى

وتوقع العوامي دخول الوحدة الأولى للعمل في منتصف مارس المقبل بقدرة إنتاجية 185 ميغا وات.

واشار العوامي إلى أن الأعمال تسير بصورة جيدة.

يذكر أن محطة طبرق الغازية تتكون من عدد 4 وحدات كل وحدة بقدرة إنتاجية 185 ميغا وات وبإجمالي 740 ميغا وات لتساهم في حل سبب انقطاع الكهرباء في ليبيا.