مجلس الوزراء: إيقاف المنقوش ليس من صلاحيات الرئاسي 

أخبارليبيا24

رد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على قرار المجلس الرئاسي بشأن إيقاف وزير الخارجية نجلاء المنقوش وإحالتها للتحقيق بسبب تصريحات نسبت لها بشان قضية “لوكربي”.

وأكد المجلس في بيان له أنه لا يحق للمجلس الرئاسي تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.

وقال مجلس الوزراء :”صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطيه أي حق قانوني في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم”.

واستطرد مجلس وزراء حكومة الوحدة :”هذه الصلاحيات تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

وأكد المجلس على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف.

وشدد على الابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنية في هذا الوقت الحساس الذي نحتاج فيه إلى تكاثف جميع الجهود لإنجاز الاستحقاقات الوطنية.

ووجه مجلس الوزراء تعليماته، إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مشيرًا إلى ما حققته وزارة الخارجية والتعاون الدولي من نجاح يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية.

وكرر تقديره لكل جهود المنقوش المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب. مؤكدا على جهوده من أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية.

وأوقف، المجلس الرئاسي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وفتح تحقيق معها لعدم التنسيق معه في السياسات الخارجية، إثر تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن لوكربي.