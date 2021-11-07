مجلس النواب يشارك في مؤتمر المناخ بغلاسكو

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يشارك وفد مجلس النواب والذي وصل أمس لمدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة في الاجتماع البرلماني بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وأوضح موقع مجلس النواب على الانترنت أن الوفد الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ضم كلاً من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رمضان شمبش ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفصيل .

ويناقش الاجتماع الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني الدولي الدور الأساسي للبرلمانات في مسار مؤتمر الأطراف الـ26 وذلك بهدف استخدام صلاحياتهم البرلمانية من أجل تنفيذ نتائج المؤتمر .

وسيتطرق الاجتماع إلى العمل البرلماني للوصول إلى الأهداف الوطنية وزيادة المساءلة الحكومية فضلا عن دور البرلمانات في تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ بالإضافة إلى قضية الخسائر والأضرار ووسائل قياس الآثار الحتمية لتغير المناخ وسبل معالجتها.