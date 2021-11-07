لأول مرة في ليبيا انتخاب الاتحاد الليبي للركبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للركبي الأستاذ مصطفى الحوتي رئيسا للاتحاد الليبي للعبة .

وفازت القائمة النهائية والوحيدة المرشحة بالانتخابات، ليصبح “مصطفى عوض الحوتي” أول رئيساً لأول اتحاد للركبي في تاريخ ليبيا .

وشهدت الانتخابات حضور الأستاذ جمال الرعيض رئيس لجنة الانتخابات، والحاج علي ابوفراج مراقباً من اللجنة الأولمبية الليبية، وحسين الأوجلي مراقباً من وزارة الرياضة، ومصطفى الجالطي ومحمد الصحراوي مراقبين من الاتحاد الإفريقي للركبي، ونزار مهران مراقباً من الإتحاد العربي للركبي .

إضافة إلى حضور أشرف القطعاني رئيس لجنة الطعون و الهيئة التنسيقية للرقابة على الانتخابات.