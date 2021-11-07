على غرار مسلسل “سجن النسا” الفيلالي تحرض على استئصال “رحم” بوقعيقيص 

أخبارليبيا24- متابعات

قوبل منشور لعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص حول زيارتها للعاصمة طرابلس بانتقادات واسعة بعد وصفها للمدينة بـ”الكأبة”.

تمت مشاركة منشور بوقعيقيص على نطاق واسع من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومن النشطاء لرفضهم وصف المدينة بهذا الوصف.

من بين هؤلاء الكاتب والسيناريست ومؤلف مايسمى بـمسلسل “غسق” سراج هويدي. الذي قال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”آمال “بوكعيكيص” بعد ما دقت الكسكسي والمسير والبيبسي وإقامة all inclusive في الفندق روحت وقالتلهم طرابلس كئيبة..تحية من القلب للهرواكين اللي دخلوها”.

وجد هذا المنشور الصادر من أحد من يدعي أنه شخصية عامة مثقفة قبولًا واسعًا من متابعيه، إلا أن اللافت من بين هؤلاء المتابعين تعليق للشاعرة ردينة الفيلالي والمستشارة الإعلامية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

تعليق الفيلالي “السوقي” يبين مدى ضحالة ودنو مستوى شخص يدعي إجادة الشعر وكلف مستشارًا إعلاميًا لرئيس أعلى جسم في البلاد حيث قالت :”المسير المفروض مش من الفُم”.

وهذا التعليق الذي قامت بتعديله لاحقًا يعد دعوة إلى العنف، وذو إيحاء جنسي بوضع المسير “هو نوع من المقبلات الليبية الحارة التي يستخدم فيها الفلفل الأحمر والتوابل الحارقة” في مكان حساس لدى المرأة ما يترتب عنه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وهذه الدعوة من الفيلالي تذكر بجزء من حلقة لمسلسل مصري “سجن النسا” إذ قامت فيه الممثلة سلوى خطاب في دور «الحاجة عزيزة – تاجرة مخدرات» – وليست شاعرة ومستشارة إعلامية – بوضع الفلفل الأحمر في رحم سجينة لأن زوج الحاجة عزيزة تزوجها، ما تسبب لها في إزالة الرحم.