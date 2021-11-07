عقيلة صالح يدعو الشعب لممارسة حقه وإختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد

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قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي اليوم الأحد إن المستشار عقيلة صالح بارك انتصار الشعب الليبي بتحقيق إرادته القاضية بأجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح المكتب عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أن المستشار صالح الشعب الليبي لممارسة حقه في إختيار من يمثله بكل الحرية واإختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد نحو بر الأمان والاستقرار.

ونوه المكتب أن مباركة رئيس مجلس النواب جاءت عقب إعلان المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

مؤتمر السايح التاريخي

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قد أكد اليوم الأحد أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ من غد الإثنين وسيستمر إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأوضح السايح في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس أن قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية سيستمر إلى 7 ديسمبر معلنا أن توزيع البطاقات الانتخابية سيبدأ من غد الاثنين وسيستمر إلى 28 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس المفوضية “المفوضية تتعرض لحملة من التزييف للنيل منها ونؤكد أننا لن نخذل شعبنا وسنشرع لعمل انتخابات حرة ونزيهة”.

وأعلن السايح عن جاهزية بطاقات الناخب منوها على المواطنين الاتجاه منذ الغد لمراكز الانتخابات المسجلين بها لاستلام البطاقات مصحوبين بمستندات إثبات الهوية وصورة شخصية.

ولفت إلى أن عملية التوزيع تستمر لثلاثة أسابيع مؤكدًا أن أي ناخب لن يستطيع تسليم بطاقته إلا بإثبات هويته منعا للتزوير.