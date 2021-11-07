طرابلس تستعد لاحتضان بطولة ليبيا لرفع الأثقال

أخبار ليبيا 24_خاص

تستعد مدينة طرابلس لاحتضان بطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئات (البراعم والشباب والناشئين والكبار) خلال الفترة من 23 وحتى 25 من نوقمبر الجاري

وستشهد البطولة مشاركة (164 رياضي) يمثلون 12 نادياً من مختلف مدن ليبيا.

وتجدر الإشارة أن الأندية المشاركة هي إتحاد الشرطة الرياضي ، وسعاية بديري ، أبوسليم ، الطهرة ، نجوم قرقارش ، الوداد ، الإتحاد العسكري ، الأخضر ، الشعلة ، السويحلي ، الإتحاد المصراتي ، الشموع

وسيجرى على هامش البطولة إمتحانات الترقية لعدد (4) أربعة حكام من الفئة (2) إلى الفئة (1) والحكام المستهدفين للترقية (يحيى عبد الوهاب أمين ، ميلاد محمد عقيلة ، يونس مصطفى المستيري ، نجوى عبدالسميع ناجي) .