سلامة يحذر من خطورة رفض نتائج الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

بعد وقت قصير من إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية ابتداءا من غدًا الإثنين، حذر غسان سلامة المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، من رفض نتائج الانتخابات ومحاولة نسفها، مؤكدا أن الجميع سيخرج منهزم.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال غسان سلامة “‏ليس من ضرر للديمقراطية أسوأ من رفض نتائج الانتخابات ومن محاولة نسفها بالعنف”.

تمرد الخاسرون

وتابع المبعوث الأممي السابق “هذه أمثلة العراق وإثيوبيا اليوم، وقبلها دول عديدة تمرد الخاسرون فيها على حكم صندوق الاقتراع فتمزقت بلدانهم في حروب أهلية أو انزلقت لحكم الفرد”.

وأتم المبعوث الأممي تصريحاته قائلا “المباراة التي تنتهي بتدمير الملعب يخرج الكل منها مهزومين”.

تفائل

وكان مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا أكد أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بإمكانية إنهاء العنف المستشري منذ عقد في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وقال الدبلوماسي خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”: “أنا متفائل جدا. ما رأيناه في الشهرين الماضيين هو تراكم للعوامل الإيجابية”.

إجراء الانتخابات

وأضاف سلامة غداة اختتام الوفدين العسكريين الليبيين مفاوضاتهما برعاية الأمم المتحدة في ليبيا لوضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي أبرم في أكتوبر.

وفي غضون ذلك، تجري محادثات سياسية برعاية الأمم المتحدة أيضا، في تونس بهدف تعيين حكومة مؤقتة لتنظيم انتخابات وإدارة بلد يعاني من صراع وأزمة اقتصادية و جائحة كوفيد-19.

وأعلنت الأمم المتحدة أن المندوبين الليبيين في تونس وافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

استقالة

واستقال سلامة في مارس من العام الماضي مبررا خطوته بأسباب صحية وإجهاد لكنه كان مهندس جهود الأمم المتحدة الحالية للسلام في ليبيا وبقي مشاركا فيها عن كثب.

وخلال المقابلة حذر سلامة من أن “حربا مستمرة منذ عقد لا يمكن إيجاد حل لها في يوم واحد”.

هدوء نسبي

لكن بعد أشهر من هدوء نسبي وسلسلة من الخطوات الإيجابية، قال سلامة إن الليبيين أظهروا “اهتماما متجددا” بالحوار.

وتأتي التحركات الأخيرة بناء على مقررات مؤتمر برلين للسلام الذي تمكن سلامة من تنظيمه في يناير وجمع فيه قادة القوى الأجنبية الرئيسية في ليبيا للمرة الأولى.

وقال سلامة إن ليبيا أصبحت الآن قريبة من إجراء انتخابات آمنة بما يكفي “لتمثل بشكل مقبول إرادة الشعب”.

وتابع: “أظن أنه يمكن القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة”.