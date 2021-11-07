حمودة: الدبيبة لم يبلغني اعتزامه الترشح للانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لم يبلغه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلا “الدبيبة لم يبلغني بالإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي”.

وأوضح حمودة أن الدبيبة في زيارة خارج ليبيا وسيرجع غدًا الإثنين، نافيا تكليف نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح بتسيير الأعمال .

يأتي ذلك بعدما كانت عدة مصادر مقربة من الدبيبة قد قالت في وقت سابق من اليوم، أن الأخير يعتزم الترشح للانتخابات.

فتح باب الترشح

وكان مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية، قال اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” للأنباء، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، يعتزم الترشح للرئاسة بـ الانتخابات الليبية 2021.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إنها ستفتح باب التسجيل غداً الاثنين، للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أقرتها خريطة طريق تدعمها الأمم المتحدة في 24 ديسمبر.

آخر موعد للترشح

وقال رئيس المفوضية عماد السايح، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحاً حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

في حين يكون الترشح للانتخابات البرلمانية حتى السابع من ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المفوضية تسلمت كافة التعديلات الفنية التي طُلبت من مجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية لتأمين جميع المراكز الانتخابية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، اعتمادها لائحة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب الخاصة بـ الانتخابات الليبية 2021.