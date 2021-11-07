القبض على أكبر مهرب مهاجرين غير شرعيين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني مسؤول في مدينة طبرق القبض على أكبر مهرب مهاجرين غير شرعيين في ليبيا .

وأوضح المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، أن أعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة في طبرق ألقوا مساء أمس القبض على المتهم والمطلوب في عدة قضايا المدعو “أ . ي . ك” البالغ من العمر 40 سنة .

خطف وتهريب

وكشف المصدر أن الجاني متهم في العديد من قضايا الخطف والتهريب والتعذيب للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال المصدر إن المتهم يعتبر من أخطر مهربي الهجرة في ليبيا وهو مطلوب في عدد من القضايا .

ولفت المصدر الأمني المسؤول نفسه إلى أن رجال الأمن في طبرق كانوا له بالمرصاد وسط المدينة رغم قلة الإمكانيات .

التحقيق

يشار أن مديرية الأمن في طبرق تعمل بأقل الإمكانيات ولكنها دائماً تكتشف المتهمين في أخطر القضايا في أوقات قياسية .

وكانت قوات الأمن في شهر يناير الماضي قد تمكنت من القبض على عدد من مهربي الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن بعضهم اعترف بعد التحقيق معه أنهم وراء مقتل المهاجرين المصريين في الفترة الماضية.

وقال المصدر، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، بأن الأجهزة الشرطية أطلقت حملات أمنية مكثفة، أسفر عنها القبض على شبكات من عصابات تهريب البشر التي تقوم باحتجاز المهاجرين لتعذيبهم ومطالبة ذويهم بفدية من أجل إطلاق سراح المحتجزين.

فدية

وأشار ذات المصدر إلى أن العصابات عند عدم حصولها على الفدية من ذوي المهاجرين يكون مصيرهم إما القتل وإما إلقائهم على قارعة الطريق بعد تعذيبهم.

وقال المصدر بأن مهربي البشر الذين تم القبض عليهم اعترفوا على بقية العصابات المشاركة في أعمال الخطف والقتل التي يتعرض لها المهاجرين.

القضاء على العصابات

وأشار المصدر إلى أن الحملات الأمنية مستمرة بسرية تامة حتى يتم القضاء على العصابات الإجرامية، مؤكدا بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة القبض على كل شبكات تهريب البشر.

الجدير بالذكر أن مناطق شرق طبرق تنتشر بها عمليات احتجاز المهاجرين ويتم تعذيبهم لمطالبة ذويهم بفدية من أجل إطلاق سراح المحتجزين.