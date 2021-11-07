الفارسي تعلق على قرار إيقاف “المنقوش”
أخبارليبيا24
علقت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي على قرار الرئاسي القاضي بإيقاف وزير الخارجية نجلاء المنقوش وإحالتها للتحقيق.
وقالت الفارسي عبر حسابها على “فيسبوك” :”فوجئت بسيل من الإحالات للمرفق، وهو قرار من الرئاسي بإيقاف المنقوش عن عملها وإحالتها للتحقيق”.
وتابعت عضو الملتقى :”وفقا لخارطة الطريق التي أنشأت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والتي يستند عليها القرار. فإن الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة المادة الثالثة منه والمتعلقة باختصاصات الحكومة الفقرة 3/3 كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته. ويسألون أمام رئيس الحكومة وأمام القضاء عن سياسة الوزارة”.
وتابعت الفارسي :”ومع اختلافي مع تصريحات الوزيرة الأخيرة وخاصة المتعلقة بلوكربي – إن صدق الإعلام المفبرِك – فأنني أعتقد أن شبهة إبعاد المنقوش عن حضور مؤتمر باريس الذي ينتظر العالم نتائجه وهي المؤيدة للانتخابات في موعدها. ولطرد كافة القوات الأجنبية عن بلادنا ، تعد المحصلة النهائية لهذا القرار”.
وختمت عضو الملتقى منشورها :”الانتخابات المباشرة ومتزامنة 24 دیسمبر2021 ولا عزاء لغير العاملين عليها”.