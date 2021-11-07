الفارسي تعلق على قرار إيقاف “المنقوش” 

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علقت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي على قرار الرئاسي القاضي بإيقاف وزير الخارجية نجلاء المنقوش وإحالتها للتحقيق.

وقالت الفارسي عبر حسابها على “فيسبوك” :”فوجئت بسيل من الإحالات للمرفق، وهو قرار من الرئاسي بإيقاف المنقوش عن عملها وإحالتها للتحقيق”.

وتابعت عضو الملتقى :”وفقا لخارطة الطريق التي أنشأت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والتي يستند عليها القرار. فإن الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة المادة الثالثة منه والمتعلقة باختصاصات الحكومة الفقرة 3/3 كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته. ويسألون أمام رئيس الحكومة وأمام القضاء عن سياسة الوزارة”.

وتابعت الفارسي :”ومع اختلافي مع تصريحات الوزيرة الأخيرة وخاصة المتعلقة بلوكربي – إن صدق الإعلام المفبرِك – فأنني أعتقد أن شبهة إبعاد المنقوش عن حضور مؤتمر باريس الذي ينتظر العالم نتائجه وهي المؤيدة للانتخابات في موعدها. ولطرد كافة القوات الأجنبية عن بلادنا ، تعد المحصلة النهائية لهذا القرار”.

وختمت عضو الملتقى منشورها :”الانتخابات المباشرة ومتزامنة 24 دیسمبر2021 ولا عزاء لغير العاملين عليها”.