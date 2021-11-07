السايح: قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يبدأ غد الإثنين

أخبارليبيا24

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد، أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ من غد الإثنين وسيستمر إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأوضح السايح في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس. أن قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية سيستمر إلى 7 ديسمبر معلنا أن توزيع البطاقات الانتخابية سيبدأ من غد الاثنين وسيستمر إلى 28 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس المفوضية “المفوضية تتعرض لحملة من التزييف للنيل منها ونؤكد أننا لن نخذل شعبنا وسنشرع لعمل انتخابات حرة ونزيهة”.

ولفت السايح إلى أن البداية الفعلية للعملية الانتخابية ستنطلق غدا. مؤكدا استلام المفوضية كافة التعديلات من مجلس النواب عدا المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.

وأفاد أن شروط الترشح سيتم إعلانها عبر موقع مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن اقتصار قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في 3 فروع يعود لحساسيتها.

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية عبر 25 مركزاً مطالبًا الناخبين والمرشحين والعاملين بالمفوضية أن يتحملوا مسؤولياتهم.

وأعلن السايح عن جاهزية بطاقات الناخب منوها على المواطنين الاتجاه منذ الغد لمراكز الانتخابات المسجلين بها لاستلام البطاقات مصحوبين بمستندات إثبات الهوية وصورة شخصية.

ولفت إلى أن عملية التوزيع تستمر لثلاثة أسابيع مؤكدًا أن أي ناخب لن يستطيع تسليم بطاقته إلا بإثبات هويته منعا للتزوير.

وأوضح رئيس المفوضية. أن كل من تنطبق عليهم الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية يحق لهم خوض العملية الانتخابية وأنه تم تجهيز 14 مركزا لتجميع الناخبين الذين نزحوا من مدن ليبيا.

وذكر السايح أن هذه المراكز ستفتح أبوابها يوم غد لتسلم بطاقات الترشح من جميع النازحين، موضحًا أن أي مواطن يستطيع التوجه لمصلحة الأحوال المدنية لإثبات هويته.