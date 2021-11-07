رويترز: الدبيبة يعتزم الترشح لمنصب الرئيس

7 نوفمبر، 2021 6:54 م
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الانتخابات الليبية 2021
رئيس الحكومة

أخبار ليبيا 24

قال مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، يعتزم الترشح للرئاسة بـ الانتخابات الليبية 2021.

فتح باب الترشح للانتخابات الليبية 2021

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إنها ستفتح باب التسجيل غداً الاثنين، للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أقرتها خريطة طريق تدعمها الأمم المتحدة في 24 ديسمبر.

لانتخابات الليبية 2021
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

آخر موعد للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وقال رئيس المفوضية عماد السايح، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحاً حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

لانتخابات الليبية 2021
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

 في حين يكون الترشح للانتخابات البرلمانية حتى السابع من ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المفوضية تسلمت كافة التعديلات الفنية التي طُلبت من مجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية لتأمين جميع المراكز الانتخابية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، اعتمادها لائحة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب الخاصة بـ الانتخابات الليبية 2021.

 

7 نوفمبر، 2021 6:54 م
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