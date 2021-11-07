رويترز: الدبيبة يعتزم الترشح لمنصب الرئيس

أخبار ليبيا 24

قال مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، يعتزم الترشح للرئاسة بـ الانتخابات الليبية 2021.

فتح باب الترشح للانتخابات الليبية 2021

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إنها ستفتح باب التسجيل غداً الاثنين، للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أقرتها خريطة طريق تدعمها الأمم المتحدة في 24 ديسمبر.

آخر موعد للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وقال رئيس المفوضية عماد السايح، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحاً حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

في حين يكون الترشح للانتخابات البرلمانية حتى السابع من ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المفوضية تسلمت كافة التعديلات الفنية التي طُلبت من مجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية لتأمين جميع المراكز الانتخابية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، اعتمادها لائحة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب الخاصة بـ الانتخابات الليبية 2021.