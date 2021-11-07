الإخواني عبدالرزاق العرادي يهاجم الرئاسي بسبب إيقاف المنقوش

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هاجم، عضو جماعة الإخوان، عبدالزراق العرادي، المجلس الرئاسي، على خلفية قرار الأخير بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل والتحقيق معها لعدم التنسيق معه في السياسات الخارجية.

وإثر صدور القرار، قال العرادي في سلسلة تغريدات على تويتر، إن المجلس الرئاسي لا ولاية له على الحكومة أو وزرائها، وفقًا لخارطة الطريق والباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة.

وفقا لخارطة الطريق والباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة.. أنه لا ولاية للمجلس الرئاسي على الحكومة ولا على أي من وزرائها .. ما قام به رئيس المجلس الرئاسي من إيقاف لوزيرة الخارجية #نجلاء_المنقوش هو تجاوز وتعسف في ممارسة الصلاحيات ولا يعتد به وهو العدم سواء.#عبدالرزاق_العرادي — Abdulrazag Elaradi (@AElaradi) November 6, 2021

العرادي: الرئاسي تجاوز الصلاحيات

وأضاف، أن ما قام به رئيس المجلس الرئاسي من إيقاف لوزيرة الخارجية هو تجاوز وتعسف في ممارسة الصلاحيات ولا يعتد به وهو العدم سواء.

وذكر العرادي، أن الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة بخارطة الطريق المادة الثانية فقرة 1.5 ألزمت رئيس الحكومة بالتشاور مع المجلس الرئاسي عند تسمية وزيري الدفاع والخارجية. أما وأن الحكومة قد تشكلت وسميت وزيرة الخارجية؛ فلا سلطان للمجلس الرئاسي على الحكومة ولا على وزرائها.

وقال العرادي، “إن الاتفاق السياسي، الذي لم تُنسخ مواده بخارطة الطريق جزء لا يتجزأ منها، حيث تنص المادة 6 على أن اعفاء أي وزير من اختصاص رئيس الوزراء ونوابه بالإجماع”.

وتابع العرادي، “قد يقول قائل إن المقصود بمجلس الوزراء ونوابه هو المجلس الرئاسي.. أقول إن مصطلح “المجلس الرئاسي” لم يرد على الاطلاق في الاتفاق السياسي وانفردت به خارطة الطريق فقط”.

العرادي يُعلق حول لوكربي

وفي تعليقه حول لوكربي، كتب العراداي، “للعلم.. ملف التعويضات أقفل ولن يعاد فتحه، ولكن ملف التحقيقات معرض للفتح من جديد إذا خرجت أدلة جديدة”.

وأضاف، أن “هذا بنص قرارات مجلس الأمن بشأن لوكربي، وليبيا ملزمة بالتعاون “إفادة عدلية”.

وقال، عضو جماعة الإخوان، إن “وزارة العدل الأميركية وجهت تهم المشاركة في تفجير طائرة تابعة لشركة “بان آم” الأميركية فوق قرية لوكربي في اسكتلندا لشخص ليبي يدعى أبو عجيلة محمد مسعود وهو موقوف حاليا في ليبيا، وتسعى أمريكا لتسلّمه من أجل محاكمته”.

الرئاسي يوقف المنقوش

وأوقف، المجلس الرئاسي، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وفتح تحقيق معها لعدم التنسيق مع في السياسات الخارجية، إثر تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن لوكربي.

وجاء قرار الإيقاف إثر تصريحاتها بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، للولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى تورطه في تفجير لوكربي عام 1988.