المفوضية تعتمد لائحتي تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسة والبرلمانية  

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، اعتمادها لائحة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب الخاصة بـ الانتخابات الليبية 2021.

.

لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة

ووفقا لقراري مجلس إدارة المفوضية رقم (73) و(74) لسنة 2021، اعتمد المجلس لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة.

ويتضمن (18) مادة تُحدِّد الشروط والأحكام المنظمة والمبينة لإجراءات وآليات الترشُّح لرئاسة الدولة.

لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب مجلس النواب

واعتمد المجلس لائحة تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن (21) مادة تُحدِّد الشروط والأحكام المنظمة والمبينة لإجراءات وآليات الترشح لعضوية مجلس النواب.

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وكان قد أعلن رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحفي اليوم، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من غدٍ الإثنين.

مشيرا إلى أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.

من جانبه، بارك المستشار عقيلة صالح انتصار الشعب الليبي بتحقيق إرادته القاضية بأجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.