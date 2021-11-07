إنفواجرفيك | قائمة المنتخب الليبي لمواجهة الغابون وأنجولا

أخبار ليبيا 24 – إنفواجرفيك

“خافيير كليمنتي” يستدعي 24 لاعب استعدادًا لمباراتي الغابون وأنجولا ضمن مواجهات تصفيات كأس العالم 2022 .

“6” لاعبين محترفين في خارج البلاد وهم :

– مؤيد اللافي من الدوري المغربي .

– الشامخ العبيدي من الدوري المغربي .

– أنس المصراتي من الدوري الجزائري

– حمدو الهوني من الدوري التونسي .

– محمد صوله من الدوري التونسي .

– السنوسي الهادي من الدوري الكويتي .

“18” لاعب من الدوري المحلي وهم

“حراس مرمى” محمد نشنوش، ومعاذ اللافي، ومراد الوحيشي.

“في خط الدفاع” المعتصم صبو، وسند الورفلي، وعلي يوسف، وأحمد التربي، وناجي دراء، ومنصور رزق، ومحمد المنير.

“في وسط الملعب” مهند ايتو، وعبد الله الشريف، وفيصل البدري، وعمر الخوجة، ومحمد التوهامي، ويوسف كاره.

“خط الهجوم” محمد زعبيه، معاذ عيسى .

ويحتل المنتخب الليبي المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المتصدر المنتخب المصري .